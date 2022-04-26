«ДНР» будет забирать недострои, которые остались с 2014 года

Недострои на подконтрольной группировке «ДНР» территории будут «национализированы», если не объявятся их застройщики и не зарегистрируют эти объекты. Об этом говорится в «постановлении» № 27 так называемого «государственного комитета обороны», опубликованном 25 апреля.



Бумага подписана главой «ДНР» Денисом Пушилиным 21 апреля и вступила в силу со дня его опубликования. «Документом» утверждено «Положение о госрегулировании в сфере незавершенного строительства». «Министерству строительства ДНР» предписано в течение двух дней утвердить порядок ведения реестра соответствующих объектов и форму заявления застройщика, а местным «администрациям» — в десятидневный срок присвоить адреса объектам строительства в случае их отсутствия.



Действие «положения» применяется к объектам, строительство которых начато до 14 мая 2014 года и на день вступления в силу бумаги «ДНР» не проведена либо не завершена процедура приема таких объектов в эксплуатацию. Это решение не касается индивидуальных (усадебных) жилых, садовых и дачных домов, хозяйственных (приусадебных) строений и сооружений, пристроек к ним; объектов, которые на день вступления в силу «положения» находились «в собственности республики или муниципальной собственности либо на балансе государственных или муниципальных организаций, а также в отношении которых введена временная госадминистрация».

Застройщики в течение 14 дней, начиная с 25 апреля 2022 года, обязаны подать в сепаратистский «орган» заявление о регистрации застройщика по специальной форме, копию «документа», подтверждающего «госрегистрацию» юридических лиц и ФЛП на подконтрольной «ДНР», копии учредительных документов (для юрлиц), копии документа о правах на земельный участок для строительства, документ об отсутствии задолженности по уплате «земельного налога», нотариально заверенные копии разрешительных и декларативных документов на выполнение строительных работ, строительную документацию на объект либо надлежащим образом заверенные ее копию (при наличии).



Уполномоченный «орган ДНР» в течение пяти дней со дня получения заявления от застройщика вносит соответствующую информацию в реестр, а также принимает решение о регистрации или отказе в регистрации либо об оставлении без рассмотрения до устранения замечаний. Застройщику может быть отказано в «государственной регистрации» в случае несоответствия требованиям, однако он имеет право обжаловать это решение в «суде».



В бумаге также указано, что «по истечении отведенного на подачу документов срока застройщик, не подавший документы либо подавший их с нарушением требований, утрачивает право в отношении объекта, и такой объект признается имеющим признаки бесхозяйного имущества и подлежит обращению в госсобственность».

После начала конфликта на Донбассе в 2014 строительство зданий на подконтрольной пророссийским боевикам территории было заморожено. В Донецке и других городах осталось множество недостроев.



В июне 2020 года «министр строительства» Сергей Наумец рассказывал, что только один застройщик согласился вернуться на подконтрольную «ДНР» территорию, чтобы достроить жилой комплекс в центре Донецка.



Также в «ДНР» существует практика присвоения оставленной недвижимости (квартир и коммерческих помещений) в «муниципальную» или «государственную» собственность.