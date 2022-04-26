Россияне способны взорвать дамбу на Карловском водохранилище на Донбассе — СНБО

Россияне могут планировать взрывы на дамбе Карловского водохранилища Донецкой области в провокационных целях. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины.



«В нескольких пророссийских Telegram-каналах, которые осуществляют медийное сопровождение войны РФ против Украины, появилась информация о том, что "в населенном пункте Карловка (ОРДО) националистические батальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища"», - сказано в сообщении.



Российские пропагандисты пишут со ссылкой на Минобороны РФ, что «в случае подрыва дамбы в зоне затопления будут находиться 6 населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тысяч человек».



В ЦПД отмечают, что это может быть информационно-психологической операцией оккупантов, однако нельзя полностью исключать возможности реализации такого плана.