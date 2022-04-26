Оккупанты нанесли удар по Запорожью. Один человек погиб, еще один ранен

Российская армия сегодня утром в 6:50 нанесла удар по Запорожью - один человек погиб, еще один ранен. Об этом сообщили в областной госадминистрации.



«Утром на территорию одного из предприятий города попали две рашистские управляемые ракеты. Третья ракета разорвалась в воздухе… По предварительной информации известно об одном погибшем и одном раненом. Сейчас идет ликвидация последствий происшествия, поэтому количество пострадавших может быть уточнено», - говорится в сообщении.



Повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты атакованного предприятия.



В пресс-службе НАЭК «Энергоатом» сообщили, что областной центр был обстрелян крылатыми ракетами, которые пролетели над оккупированным Энергодаром Запорожской области.



«В 6:41 и 6:46, две крылатые ракеты врага пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС в направлении Запорожья. Впоследствии в Запорожье зафиксировали взрывы от попадания российских крылатых ракет», - говорится в сообщении.



По словам главы «Энергоатома» Петра Котина, пролет ракет на низкой высоте непосредственно над площадкой АЭС, где расположено 7 ядерных установок, создает огромные риски.



«Ракеты могут попасть в одну или несколько ядерных установок, что угрожает ядерной и радиационной катастрофой всему миру», - подчеркнул он.