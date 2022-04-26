Кириленко: Для эвакуации людей с «Азовстали» должны быть гарантии, в том числе от международных организаций

Для эвакуации гражданских с территории комбината «Азовсталь» нужны гарантии от международных организаций. Об этом в интервью «Настоящему времени» рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Мы уже неоднократно с этим сталкивались и убеждались в том, что верить Российской Федерации – это крайне неблагодарное и опасное дело. Мы знаем цинизм врага, что они могут элементарным образом использовать население, женщин, детей в качестве живого щита. Поэтому здесь должны быть гарантии, гарантии в том числе со стороны международных организаций», - сказал он.



Кириленко отметил, что о точном количество мирных жителей, которые находится на территории предприятия, можно будет говорить после их эвакуации.



«Они размещены в разных местах: завод "Азовсталь" огромный по площади, по протяженности, поэтому они не находятся в одном месте. Это понятно, это целесообразно. Так что о количестве, повторюсь, говорить целесообразно будет уже после того, как они будут эвакуированы оттуда», - сказал он.



Глава ОВА подчеркнул, что российские силы ведут постоянную бомбардировку комбината – обстрелы проводятся так, как позволяет вылет самолетов Российской Федерации и подвоз боеприпасов.