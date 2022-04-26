Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области, поврежден мост через Днестровский лиман

Российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, поврежден мост через Днестровский лиман в Затоке. Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».



Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто. Водителей просят заранее выбрать альтернативные маршруты движения.



Глава правления «Укрзализныци» Александр Камышин рассказал, что ракетный удар произошел в 12:36. Раненых среди железнодорожников нет.



«Это была не первая попытка ударить по мосту», – в комментарии «Суспільному» сообщил городской голова Белгорода-Днестровского Виталий Граждан. По его словам, предыдущие ракеты сбивали ПВО.



В настоящее время мост закрыт, восстановят его «не завтра». Ездить в другие населенные пункты можно будет через Маяки. В связи с ракетным ударом начнутся проблемы с логистикой, но критической ситуации нет, поставки в магазины будут, отметил он.