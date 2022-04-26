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Лавров о предложении переговоров в Мариуполе: Это «театральный жест»

26 апреля 2022, 16:50

Лавров о предложении переговоров в Мариуполе: Это «театральный жест»

В Министерстве иностранных дел России предложение Украины провести переговоры в Мариуполе назвали ее «театральным жестом». Об этом пишет The Guardian.

Отвечая на вопрос о перспективе переговоров в Мариуполе, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что это «театральный жест» из Украины, и украинцы таким образом «хотели еще одну какую-то слезную сцену поставить».

Лавров также повторил утверждение России о том, что она все еще ждет ответ президента Украины Владимира Зеленского на ее предложения, которые якобы переданы Киеву еще 10 дней назад.

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