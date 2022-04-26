На Донетчине обстрелы по всей линии фронта, погибли как минимум два человека

Сегодня в Донецкой области россияне ведут обстрелы практически по всей линии фронта, среди мирного насеения есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«В настоящее время известно о по меньшей мере двух погибших гражданских — в Нью-Йорке и Травневом, а также о 6 раненых (в Марьинке, Великой Новоселке, Нью-Йорке и Лимане)», — написал глава ОВА в телеграм.



Он сообщил, что в Авдеевке российские войска нанесли ракетные авиационные удары по городу. Пострадали центральная городская больница, школа, жилые многоэтажные дома.



«Стабильно напряженно на Марьинском направлении: Вооруженные Силы Украины отразили очередную попытку наступления российских оккупационных войск. В то же время россияне обстреляли Красногоровку, повредили трансформатор и оставили город без электричества. Ремонтники сразу приступили к восстановлению и в настоящее время электроснабжение уже удалось восстановить», — отметил Кириленко.