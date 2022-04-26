Украина призывает к деэскалации в Приднестровье и осуждает попытки втянуть регион в войну

Министерство иностранных дел Украины заявило, что осуждает попытки втянуть Приднестровье в войну России против Украины. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter.



«Украина решительно поддерживает территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ. Мы осуждаем попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в полномасштабную войну России против Украины», — говорится в сообщении.



В МИД подчеркивают, что призывают к немедленной деэскалации напряженности в регионе.

25 апреля в молдавском сепаратистском регионе Приднестровье произошли взрывы на территории радиотелецентра в поселке Маяк, в результате из строя выведены две антенны радиоцентра, ретранслировавшие российское радио.



Накануне в Тирасполе из РПГ было обстреляно здание «министерства госбезопасности» Приднестровья.



22 апреля в России заявили о новых планах на вторую фазу «спецоперации» в Украине. Российские военные заявили о намерении установить полный контроль над Донбассом и южной Украиной для обеспечения сухопутного коридора в аннексированный Крым, и получить выход к Приднестровью.