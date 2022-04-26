В Мариуполе оккупанты ставят метки «Z» на уцелевшие дома

В Мариуполе на уцелевшие дома оккупанты ставят метки «Z», и люди из таких домов вынуждены искать другое жилье. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграм.



Он отметил, что раньше на домах, еще пригодных для жизни, делали надписи «Здесь живут люди», и это отчасти спасало от мародерства и оккупантов.



«Но сейчас и это не спасение. Если дом в хорошем состоянии — на двери появляется "Z", а люди вынуждены искать новое жилье вместо собственного», — написал Андрющенко.

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