ООН и МККК готовы работать с военными России и Украины для эвакуации людей из Мариуполя — Гутерриш

ООН и Международный комитет Красного креста (МККК) готовы работать с военными России и Украины для проведения эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.



«В том, что касается этой ситуации, хотел бы сказать, что ООН готова полностью мобилизовать свои логистические способности, человеческие ресурсы вместе с МККК. Идея в том, что нам нужно работать сообща, вместе с вооруженными силами как России, так и Украины, чтобы раз и навсегда решить проблему. Это будет изначальная операция по эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь"», — сказал Гутерриш.



Он отметил, что ООН готова сообща с МККК, Украиной и Россией провести оценку ситуации за два-три дня, и это позволит провести эвакуацию тех, кто хочет эвакуироваться.



Гутерриш обратил внимание, что некоторые остающиеся в Мариуполе жители хотели бы эвакуироваться в Россию, а некоторые — на территории, подконтрольные Украине.



«Это будет более долгий процесс, нам нужно установить более специфические, конкретные формы сотрудничества, но мы заинтересованы в этом», — сказал генсек ООН.