Путин заявил, что РФ не даст гарантии безопасности Украине без решения вопросов Крыма и Донбасса

Россия не может предоставить гарантии безопасности Украине, пока не решен территориальный вопрос Крыма и Донбасса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на на встрече с генсеком ООН Антониу Гуттеришем во вторник в Москве, передает «Интерфакс-Украина».



Он утверждает, что на переговорах в Стамбуле «удалось добиться достаточно серьезного прорыва», потому что якобы требования международной безопасности украинская сторона не стала связывать «с таким понятием как международно признанные границы Украины, вынеся за скобки Крым, Севастополь и признанные Россией республики Донбасса с определенными оговорками».



Путин заявил, что после достижения этих договоренностей Россия столкнулась с «провокацией» в Буче, к которой, как он утверждает, «российская армия не имеет никакого отношения».



«Мы знаем, кто это делал. И позиция наших переговорщиков с Украины по дальнейшему урегулированию кардинально после этого изменилась. Они отошли от своих прежних намерений вынести за скобки вопросов гарантий безопасности (проблемы) территорий Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто от этого отказались. И в своем проекте соглашения на этот счет, нам представленном, просто указали в двух статьях, что эти вопросы должны решаться на встрече глав государств», — сказал Путин.



По его словам, вопросы территорий Донбасса и Крыма должны решаться предварительно, до встречи уровня глав государств.



«Для нас понятно, что если мы отнесем эти вопросы на уровень глав государств, не решив их предварительно хотя бы в рамках проекта соглашения, никогда решены и не будут. В этом случае подписываться под гарантиями безопасности, не решив вопрос территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и республик Донбасса мы просто не можем», — заявил Путин.