Зеленский: Нужен глобальный контроль над российскими атомными объектами и ядерными технологиями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с действиями России в районах украинских АЭС никто в мире не может чувствовать себя безопасно. Об этом он сказал в вечернем видеообращении 26 апреля.



«После всего, что российские военные сделали в Чернобыльской зоне и на Запорожской АЭС, никто в мире не может чувствовать себя безопасно, зная, какое количество атомных объектов, ядерного оружия и соответствующих технологий есть у российского государства», — подчеркнул Зеленский.



Он отметил, что в этом году Россия создала новые угрозы, которые могли бы превысить аварию на ЧАЭС 1986 года, в частности, когда вспыхнул пожар на самой крупной в Европе Запорожской АЭС в результате обстрела станции российскими танками.



«Прямо сегодня они запустили ракеты по Украине так, что они пролетели непосредственно над блоками наших атомных станций, причем сразу трех — над Запорожской, Хмельницкой и Южноукраинской атомными электростанциями... Если в России забыли, что такое Чернобыль, то это значит, что требуется глобальный контроль над российскими атомными объектами и ядерными технологиями», — заявил Зеленский.