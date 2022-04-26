Попытка РФ создать «органы власти» в части Украины приведет к новым санкциям — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попытка России создать новую «власть» на оккупированной части Херсонской и Запорожской областей приведет к новым санкциям. Об этом он сказал в вечернем видеообращении 26 апреля.



«Российские войска стараются изобразить в Херсоне и части Запорожской области якобы новую власть. Меняют флаги, демонстрируют каких-то там "самоубийц" в роли коллаборантов. А что это дает России? Только новые потери. Будет новый санкционный пакет от Евросоюза, будет еще больше ограничений для торговли. Неминуемым будет отказ большинства стран мира от российской нефти и других российских энергоносителей. Ни одной адекватной стране не захочется приглашать к сотрудничеству "Росатом"», — заявил Зеленский.



По его словам, большинству россиян придется заплатить бедностью за агрессивную политику руководства их государства.



«И каждого военного преступника и коллаборанта мы установим, найдем и обязательно привлечем к ответственности... Чем более долгой и жестокой будет эта война, тем больше ресурсов будет потрачено не только нами, но и миром на установление справедливости и наказание всех виновных», — подчеркнул президент.



Зеленский заявил, что «настанет время, когда и России придется признать, что мир нужен».