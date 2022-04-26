Авиаудары по «Азовстали». На Луганщине россияне воруют детей. Дайджест НД ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Обстрелы вдоль всей линии фронта. Российские войска нанесли ракетные авиаудары по Авдеевке, в Марьинке продолжаются бои.

Армия РФ обстреляла Харьков. Три человека погибли, еще 7 ранены.

В Мариуполе российские войска продолжают обстреливать завод «Азовсталь». Только за последние сутки оккупанты нанесли 35 авиаударов. Ранены мирные жители.

Для эвакуации гражданских с «Азовстали» нужны гарантии безопасности от международных организаций — Кириленко.

Оккупанты вывозят в Донецк фонды мариупольских музеев. Самое ценное отправится в РФ.

Путин заявил Эрдогану, что в Мариуполе уже нет боевых действий, а Лавров назвал предложение спецпереговоров «театральным жестом».

Тяжелые бои на Луганщине. В Попасной трое человек погибли в укрытии под завалами дома, женщина выжила.

В Рубежном оккупанты заставляют женщин шпионить, угрожая расстрелом их детей.