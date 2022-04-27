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ВСУ ударили по российским войскам на острове Змеиный

27 апреля 2022, 07:02

ВСУ ударили по российским войскам на острове Змеиный

ВСУ нанесли удар по позициям российских войск на острове Змеиный, попали в пункт управления и уничтожили зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10». Об этом сообщило Оперативное командование «Юг» в сводке боевых действий за минувшие сутки.

Отмечается, что корабельная группировка флота противника «переформатирована в сторону уменьшения».

Российские крылатые ракеты частично повредили мост через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших нет, движение транспорта частично ограничено. Ведутся восстановительные работы.

Также российские войска пытались продвигаться в сторону Николаевской области в районе поселков Таврийское и Новая Заря, но успеха не имели, понеся существенные потери. Общие потери противника за сутки составили 16 солдат, 1 танк и 4 единицы автомобильной техники.

В преддверии псевдо-референдума в Херсонской области оккупационные власти пытаются назначить свое руководство из числа местных коллаборантов, продолжая агитацию и попытки подкупа местного населения продовольствием.

Российская группировка войск в Приднестровье приведена в полную боевую готовность. Противник продолжает расшатывание ситуации с провокациями, организуя имитации терактов, анонсируя ракетные удары и рассылая сообщения жителям ПМР от имени Вооруженных Сил Украины с паническими призывами к эвакуации.

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