Российские военные изнасиловали не менее 400 украинских детей и взрослых на оккупированной территории – Денисова

Около 400 граждан Украины уже заявили о случаях сексуального насилия со стороны российских военных на оккупированной территории. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью «Общественное Новости», видео которого она разместила в Facebook.



«Из Херсонской области сейчас есть такие обращения. Там, где связь возобновляется, там люди рассказывают. А если нет связи – то как они позвонят по телефону?» – рассказала Денисова.



По ее словам, звонки о необходимости получения психологической помощи начали поступать на горячую линию, когда в конце марта украинские военные начали освобождать города Киевской области и жители смогли спокойно выйти из подвалов. Люди признавались, что стали жертвами сексуального насилия со стороны захватчиков.



Офис омбудсмена получил около 400 таких обращений с 1 по 14 апреля, и они продолжают поступать, отметила Денисова.



«Наши 5 психологов не справляются с этой нагрузкой. Я выразила просьбу ЮНИСЕФ, чтобы они увеличили почти в 2 раза количество психологов, чтобы и помощь была качественной, и чтобы не было выгорания, в том числе этих психологов, которые и днем ​​и ночью получают такие обращения. И эти случаи очень страшные», – подчеркнула омбудсмен.



По ее словам, задача Офиса омбудсмена – зафиксировать такие факты, определить соответствие действий российских захватчиков международному гуманитарному праву и соблюдению Женевских конвенций и протоколов к ним и рассказать об этом миру. Следственные действия будут проводиться чуть позже.



Денисова также выразила мнение, что пережитое сексуальное насилие может повлиять на желание или способность девушек и женщин рожать детей, что имеет признаки геноцида.



«Также признаки геноцида имеют те случаи, когда детей вывозят.., чтобы Украина не имела будущего. Нет детей – нет будущего, нет украинцев. Это и является геноцидом украинского народа», - подчеркнула Денисова.