В РФ заявили о взрывах в приграничных с Украиной регионах. Под Белгородом горел склад боеприпасов

Пожар на складе боеприпасов под Белгородом. Фото из соцсетей

В граничащей с Украиной Белгородской области были слышны взрывы в районе села Старая Нелидовка. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.



По предварительной информации, загорелся склад боеприпасов. Пожар был ликвидирован, пострадавших среди мирного населения нет. Повреждений жилых построек и домов нет.

Belgorod - Staraya Nelidovka - Ammunition Depot explosions pic.twitter.com/LLyuyo20j8 — OSINT-1988 (@OSINT88) April 27, 2022

Также ночью были слышны взрывы в Курской области РФ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По предварительным данным, сработала система ПВО, жертв и разрушений нет, добавил он.



Два взрыва произошли и в Воронеже в районе микрорайона Шилово, который находится примерно в 300 километрах от границы с Украиной.