В РФ заявили о взрывах в приграничных с Украиной регионах. Под Белгородом горел склад боеприпасов

В граничащей с Украиной Белгородской области были слышны взрывы в районе села Старая Нелидовка. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, загорелся склад боеприпасов. Пожар был ликвидирован, пострадавших среди мирного населения нет. Повреждений жилых построек и домов нет.
Belgorod - Staraya Nelidovka - Ammunition Depot explosions pic.twitter.com/LLyuyo20j8— OSINT-1988 (@OSINT88) April 27, 2022
Также ночью были слышны взрывы в Курской области РФ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По предварительным данным, сработала система ПВО, жертв и разрушений нет, добавил он.
Два взрыва произошли и в Воронеже в районе микрорайона Шилово, который находится примерно в 300 километрах от границы с Украиной.