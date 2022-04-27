Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Луганской области из-за обстрелов разрушены семь домов, есть погибший

27 апреля 2022, 08:30

В Луганской области из-за обстрелов разрушены семь домов, есть погибший

Пожар в Луганской области. Фото: ОВА Пожар в Луганской области. Фото: ОВА

В результате российских обстрелов в Луганской области были повреждены и разрушены несколько жилых домов в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Нижнем, Белогоровке. Погиб житель Приволья. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

68-летний житель Приволья погиб у себя во дворе — снаряд упал во двор частного дома, он скончался на месте.

Он отметил, что от атак российских войск страдала в течение минувших суток практически вся территория области.

«Почти всюду враг попал в жилищный фонд. Так, в Северодонецке загорелась квартира в многоэтажке, горели два дома в Рубежном, один — в Нижнем, еще два — в Лисичанске. Там же пламенем была охвачена торговая площадка — повреждены МАФы. Пока мы эвакуировали людей, среди которых было восемь детей из Белогоровки, россияне открыли огонь по этому поселку. Как следствие, еще один частный дом непригоден для жилья», — рассказал глава ОВА.

Гайдай обратил внимание, что разрушений гораздо больше. Их будут фиксировать в течение дня.

Еще по теме

Места
Луганская область
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:10
Российские военные изнасиловали не менее 400 украинских детей и взрослых на оккупированной территории – Денисова
07:02
ВСУ ударили по российским войскам на острове Змеиный
22:57
Авиаудары по «Азовстали». На Луганщине россияне воруют детей. Дайджест НД ►
19:21
В Мариуполе оккупанты ставят метки «Z» на уцелевшие дома
17:26
Оккупанты вывозят в Донецк фонды мариупольских музеев
13:40
«ДНР» будет выдавать медали за «освобождение Мариуполя»
12:33
Оккупанты морят голодом мужчин в Мариуполе, вынуждая работать на них – мэрия
09:10
«ДНР» будет забирать недострои, которые остались с 2014 года
23:12
Вся Луганщина без света. Взрыв в горсовете Кременной. Дайджест НД за день ►
16:37
«ДНР» не собирается восстанавливать «Азовсталь» в Мариуполе
10:01
Защитники Мариуполя помешали российским войскам осуществить прорыв на востоке Украины – Минобороны Британии
08:35
«Азовсталь» штурмуют, приказ Путина игнорируют. Наступление в Луганской области. Дайджест НД за день
07:07
В ОБСЕ призвали немедленно освободить задержанных в Донецке и Луганске сотрудников
06:45
Премьер-министр Великобритании и Генсек ООН обсудили варианты спасения населения Мариуполя
08:35
Оккупанты держат в плену донецких и луганских наблюдателей СММ ОБСЕ
все новости
09:40
В ходе обстрела предприятия в Днепропетровской области, ранен работник
09:14
Российские войска нанесли повторный удар по мосту через Днестровский лиман
08:51
Священник УПЦ МП передавал россиянам данные о позициях ВСУ в Северодонецке — глава ОВА
08:38
«Укрзализныця» назначила 6 эвакуационных рейсов, в том числе один — с Донбасса
08:30
В Луганской области из-за обстрелов разрушены семь домов, есть погибший
08:24
В РФ заявили о взрывах в приграничных с Украиной регионах. Под Белгородом горел склад боеприпасов
08:10
Российские военные изнасиловали не менее 400 украинских детей и взрослых на оккупированной территории – Денисова
07:44
Российские войска пытаются наступать вдоль всей линии столкновения на Донбассе — Генштаб ВСУ
07:02
ВСУ ударили по российским войскам на острове Змеиный
22:57
Авиаудары по «Азовстали». На Луганщине россияне воруют детей. Дайджест НД ►
22:53
Попытка РФ создать «органы власти» в части Украины приведет к новым санкциям — Зеленский
22:34
Зеленский: Нужен глобальный контроль над российскими атомными объектами и ядерными технологиями
21:58
Сегодня оккупанты убили еще троих мирных жителей Донетчины
21:45
На Донетчине заочно сообщили о подозрении директору школы, которая перешла на сторону оккупантов
21:15
Путин заявил, что РФ не даст гарантии безопасности Украине без решения вопросов Крыма и Донбасса
все новости
ВИДЕО
Авиаудары по «Азовстали». На Луганщине россияне воруют детей. Дайджест НД ►
26 апреля, 22:57
Вся Луганщина без света. Взрыв в горсовете Кременной. Дайджест НД за день ►
25 апреля, 23:12
«Азовсталь» штурмуют, приказ Путина игнорируют. Наступление в Луганской области. Дайджест НД за день
25 апреля, 08:35

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция