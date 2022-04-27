В Луганской области из-за обстрелов разрушены семь домов, есть погибший

Пожар в Луганской области. Фото: ОВА

В результате российских обстрелов в Луганской области были повреждены и разрушены несколько жилых домов в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Нижнем, Белогоровке. Погиб житель Приволья. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



68-летний житель Приволья погиб у себя во дворе — снаряд упал во двор частного дома, он скончался на месте.



Он отметил, что от атак российских войск страдала в течение минувших суток практически вся территория области.



«Почти всюду враг попал в жилищный фонд. Так, в Северодонецке загорелась квартира в многоэтажке, горели два дома в Рубежном, один — в Нижнем, еще два — в Лисичанске. Там же пламенем была охвачена торговая площадка — повреждены МАФы. Пока мы эвакуировали людей, среди которых было восемь детей из Белогоровки, россияне открыли огонь по этому поселку. Как следствие, еще один частный дом непригоден для жилья», — рассказал глава ОВА.



Гайдай обратил внимание, что разрушений гораздо больше. Их будут фиксировать в течение дня.