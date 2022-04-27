«Укрзализныця» назначила 6 эвакуационных рейсов, в том числе один — с Донбасса

«Укрзализныця» назначила на 27 апреля 6 дополнительных эвакуационных рейсов, в том числе один — с Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба национального перевозчика.
Эвакуационные поезда на 27 апреля:
11:30 - 219/220 Запорожье-1 — Львов;
14:30 - 220/219 Львов — Запорожье-1;
16:30 - 234/233 Покровск — Чоп;
23:30 - 234/233 Чоп — Днепр;
06:00 - 209/210 Ивано-Франковск — Харьков-Пасс.;
11:30 - 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск.
В «Укрзализныце» предупредили, что время отправления и прибытия поездов может измениться и рекомендовали следить за актуальной информацией на сайте компании.