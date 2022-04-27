«Укрзализныця» назначила 6 эвакуационных рейсов, в том числе один — с Донбасса

«Укрзализныця» назначила на 27 апреля 6 дополнительных эвакуационных рейсов, в том числе один — с Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба национального перевозчика.



Эвакуационные поезда на 27 апреля:

11:30 - 219/220 Запорожье-1 — Львов;

14:30 - 220/219 Львов — Запорожье-1;

16:30 - 234/233 Покровск — Чоп;

23:30 - 234/233 Чоп — Днепр;

06:00 - 209/210 Ивано-Франковск — Харьков-Пасс.;

11:30 - 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск.



В «Укрзализныце» предупредили, что время отправления и прибытия поездов может измениться и рекомендовали следить за актуальной информацией на сайте компании.