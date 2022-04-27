Российские войска нанесли повторный удар по мосту через Днестровский лиман

Российская армия утром в среду нанесли повторный ракетный удар моста через Днестровский лиман в Одесской области. Об этом сообщил глава правления «Укрзализныци» Александр Камышин.



«Сегодня в 6:45 – повторный ракетный обстрел того же моста через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших железнодорожников нет», - написал он.



По его словам, степень пораженности инфраструктуры возможно будет определить по окончании воздушной тревоги.



Также об обстреле моста сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.