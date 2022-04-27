В ходе обстрела предприятия в Днепропетровской области ранен работник

Российские войска в ночь на среду, 27 апреля, обстреляли предприятие энергетической инфраструктуры Зеленодольской громады Днепропетровской области, в результате чего ранение получил один сотрудник. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.



«Оккупанты обстреляли Зеленодольскую громаду. Били из артиллерии. Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Утечка смазки и сильный пожар. Спасатели несколько часов укрощали огонь. Один работник предприятия ранен. Теперь в больнице», – написал он.



Он уточнил, что под обстрел также попали сам Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка.