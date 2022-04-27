Встреча министров обороны в Германии: ОП рассказал о последствиях для России

Проблемы возникнут в России после встречи 40 министров обороны стран мира — Украина будет получать более мощное оружие, его поставка ускорится, а номенклатура ​​расширится. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



«Одним из странных требований России в начале войны была "полная демилитаризация" Украины. После вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны у меня плохие новости для России. Мощность, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура вооружения — Украина существенно усиливается», — написал Подоляк в Twitter.



26 апреля в Германии на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась стратегическая встреча Консультативной группы по обороне Украины с участием более 40 стран, то есть не являющихся членами НАТО.