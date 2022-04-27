Обстрелы Харьковской области: 3 погибших, 15 раненых

Российская армия ночью в очередной раз обстреляли жилые дома Харькова и области. В результате погибли три человека, а еще 15 получили ранения. Об этом сообщили в Харьковской ОВА.



«В Харькове этой ночью было несколько попаданий в жилые дома Киевского района, в частности в 9-этажку, в течение суток попадали в здания Салтовки, Северной Салтовки, Алексеевки. Продолжались обстрелы в Золочеве, Дергачах, Чугуеве. Всего в Харькове и районах области 15 раненых, 3 погибших», - рассказал глава обладминистрации Олег Синегубов.



Он также опроверг информацию о сбросе на территории области фосфорных бомб.



«В соцсетях распространяли информацию о якобы сброса фосфорных бомб. Штаб обороны Харькова такую информацию не подтверждает. Пролетов авиации и БПЛА противника над Харьковом также не зафиксировано», - заявил глава ОВА.



Он сообщил, что сейчас активные бои продолжаются в Изюмском направлении.



Местные власти сейчас активно работают над восстановлением критической инфраструктуры.