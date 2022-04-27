ГБР проводит обыск в доме нардепа Козака под Львовом

Государственное бюро расследований проводит обыск в доме народного депутата Тараса Козака в Сокольниках Львовской области. Об этом сообщает онлайн-издание «Наші гроші. Львів» со ссылкой на представительницу местного территориального управления ГБР Татьяну Муравель.



«Я могу только подтвердить, что обыски проводятся. Больше информации только после завершения обысков», - отметила она.



Издание пишет, что в Сокольниках на одной улице находятся два дома, один из которых принадлежит самому Козаку, а другой - его бывшей жене Руслане Козак. Обыски проводятся именно в доме народного депутата.



В прошлом году Козаку объявили подозрение в государственной измене и нарушении правил ведения войны, а Службе безопасности Украины разрешили его задержать. Известно, что соратник Виктора Медведчука находится за границей.



Козак находится под санкциями с февраля 2021 года.