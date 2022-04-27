Государственное бюро расследований проводит обыск в доме народного депутата Тараса Козака в Сокольниках Львовской области. Об этом сообщает онлайн-издание «Наші гроші. Львів» со ссылкой на представительницу местного территориального управления ГБР Татьяну Муравель.



«Я могу только подтвердить, что обыски проводятся. Больше информации только после завершения обысков», - отметила она.



Издание пишет, что в Сокольниках на одной улице находятся два дома, один из которых принадлежит самому Козаку, а другой - его бывшей жене Руслане Козак. Обыски проводятся именно в доме народного депутата.



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Как сообщили в пресс-службе ГБР, сотрудники бюро проводят обыски у родственников народного депутата Виктора Медведчука и экс-нардепа Тараса Козака.



«Во Львове и области следственные действия происходят в квартирах, домах и производственных предприятиях, принадлежащих семье Козака, а также брату Виктора Медведчука – Сергею», - говорится в сообщении.



По информации ведомства, обыски проводятся в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 УК Украины).



В ГБР уточняют, что во время обыска в одной из квартир, принадлежащей супруге Козака, следователи изъяли более 108 тысяч долларов США, 8,5 тысяч евро, 18,6 тысяч российских рублей, документы на объекты недвижимости и банковские карты.

В прошлом году Козаку объявили подозрение в государственной измене и нарушении правил ведения войны, а Службе безопасности Украины разрешили его задержать. Известно, что соратник Виктора Медведчука находится за границей.



Козак находится под санкциями с февраля 2021 года.