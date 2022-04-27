Песков: Речь об обмене Медведчука на мариупольских военнопленных не идет

В Кремле заявили, что переговоры об обмене арестованного в Украине политика Виктора Медведчука на мариупольских военнопленных не идут. Об этом сообщает российский «Интерфакс».



На соответствующий вопрос журналистов о переговорах по обмену Медведчука на условиях украинской стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: «Нет, об этом речи не идет».

О задержании Виктора Медведчука украинскими правоохранителями стало известно 12 апреля. Во время начала полномасштабного российского вторжения в конце февраля Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, под которым находился как подозреваемый в госизмене.



Президент Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных.



Позже, 18 апреля, СБУ опубликовала видео, на котором Медведчук обратился к президентам России и Украины с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.



19 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет реакции на обращение.



Виктор Медведчук — народный депутат, лидер запрещенной в Украине партии ОПЗЖ . Является кумом президента РФ Владимира Путина.