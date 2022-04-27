Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Песков: Речь об обмене Медведчука на мариупольских военнопленных не идет

27 апреля 2022, 14:15

Песков: Речь об обмене Медведчука на мариупольских военнопленных не идет

В Кремле заявили, что переговоры об обмене арестованного в Украине политика Виктора Медведчука на мариупольских военнопленных не идут. Об этом сообщает российский «Интерфакс».

На соответствующий вопрос журналистов о переговорах по обмену Медведчука на условиях украинской стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: «Нет, об этом речи не идет».

О задержании Виктора Медведчука украинскими правоохранителями стало известно 12 апреля. Во время начала полномасштабного российского вторжения в конце февраля Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, под которым находился как подозреваемый в госизмене.

Президент Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных.

Позже, 18 апреля, СБУ опубликовала видео, на котором Медведчук обратился к президентам России и Украины с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя. 

19 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет реакции на обращение.

Виктор Медведчук — народный депутат, лидер запрещенной в Украине партии ОПЗЖ . Является кумом президента РФ Владимира Путина.

Еще по теме

Прочее
Обмен пленными

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:23
«ДНР» похоронила мобилизованного краеведа: умер в боях против ВСУ в Мариуполе
08:10
Российские военные изнасиловали не менее 400 украинских детей и взрослых на оккупированной территории – Денисова
07:02
ВСУ ударили по российским войскам на острове Змеиный
22:57
Авиаудары по «Азовстали». На Луганщине россияне воруют детей. Дайджест НД ►
19:21
В Мариуполе оккупанты ставят метки «Z» на уцелевшие дома
17:26
Оккупанты вывозят в Донецк фонды мариупольских музеев
13:40
«ДНР» будет выдавать медали за «освобождение Мариуполя»
12:33
Оккупанты морят голодом мужчин в Мариуполе, вынуждая работать на них – мэрия
09:10
«ДНР» будет забирать недострои, которые остались с 2014 года
23:12
Вся Луганщина без света. Взрыв в горсовете Кременной. Дайджест НД за день ►
16:37
«ДНР» не собирается восстанавливать «Азовсталь» в Мариуполе
10:01
Защитники Мариуполя помешали российским войскам осуществить прорыв на востоке Украины – Минобороны Британии
08:35
«Азовсталь» штурмуют, приказ Путина игнорируют. Наступление в Луганской области. Дайджест НД за день
07:07
В ОБСЕ призвали немедленно освободить задержанных в Донецке и Луганске сотрудников
06:45
Премьер-министр Великобритании и Генсек ООН обсудили варианты спасения населения Мариуполя
все новости
15:02
Песков: Пока нет договоренностей с ООН по эвакуации людей с «Азовстали» в Мариуполе
14:23
«ДНР» похоронила мобилизованного краеведа: умер в боях против ВСУ в Мариуполе
14:15
Песков: Речь об обмене Медведчука на мариупольских военнопленных не идет
13:59
ГБР проводит обыск в доме нардепа Козака под Львовом
13:27
Обстрелы Харьковской области: 3 погибших, 15 раненых
12:27
В Херсоне разогнали проукраинский митинг. Есть пострадавшие
11:47
Росармия дважды ударила фосфорными снарядами по Авдеевке. Есть раненый
10:19
Встреча министров обороны в Германии: ОП рассказал о последствиях для России
10:18
Минреинтеграции определило громады, переселенцы из которых смогут получить помощь
09:40
В ходе обстрела предприятия в Днепропетровской области ранен работник
09:14
Российские войска нанесли повторный удар по мосту через Днестровский лиман
08:51
Священник УПЦ МП передавал россиянам данные о позициях ВСУ в Северодонецке — глава ОВА
08:38
«Укрзализныця» назначила 6 эвакуационных рейсов, в том числе один — с Донбасса
08:30
В Луганской области из-за обстрелов разрушены семь домов, есть погибший
08:24
В РФ заявили о взрывах в приграничных с Украиной регионах. Под Белгородом горел склад боеприпасов
все новости
ВИДЕО
Авиаудары по «Азовстали». На Луганщине россияне воруют детей. Дайджест НД ►
26 апреля, 22:57
Вся Луганщина без света. Взрыв в горсовете Кременной. Дайджест НД за день ►
25 апреля, 23:12
«Азовсталь» штурмуют, приказ Путина игнорируют. Наступление в Луганской области. Дайджест НД за день
25 апреля, 08:35

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция