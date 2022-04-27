Песков: Пока нет договоренностей с ООН по эвакуации людей с «Азовстали» в Мариуполе

Конкретных договоренностей о том, чтобы представители Красного креста приняли участие в эвакуации мирных граждан с комбината «Азовсталь» в Мариуполе, нет. Предложение генсека ООН будет прорабатываться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский «Интефакс».



«Эта тема была господином Гутерришем озвучена, и она будет дальше прорабатываться. Каких-то конкретных договоренностей в этой области не было», - сказал Песков.



Он также подтвердил, что президент РФ Владимир Путин пригласил Гутерриша и представителей МККК посетить украинских военнопленных.



26 апреля в Москве состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша.



На этой встрече Гутерриш сообщил, что ООН и Международный комитет Красного креста (МККК) готовы работать с военными России и Украины для эвакуации гражданского населения из Мариуполя.



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