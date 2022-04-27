Зеленский получил приглашение на саммит G-20

Президент Владимир Зеленский получил приглашение на участие в саммите G-20.



«Спасибо за приглашение на саммит G-20», — твитнул глава государства по итогам телефонного разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо.



Зеленский также «поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, за четкую позицию в ООН».



Он добавил, что с Видодо были обсуждены и "вопросы продовольственной безопасности", - написал также.



Саммит G-20 состоится осенью 2022 года в Индонезии.