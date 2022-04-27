Жителей Горловки переводят на почасовой график подачи воды

Подача воды жителям Горловки будет осуществляться по еще более сокращенному графику - вторник, четверг, суббота и воскресенье с 16:00 до 23:00. Об этом заявил так называемый мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.



Причиной, по которой оккупанты сократили подачу воды, - превышение лимита потребления. Люди использовали водопровод для полива приусадебных участков.



Ранее централизованная подача воды в Горловке осуществлялась также по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, но на протяжении всего дня.



На оккупированной территории – проблемы с центральным водоснабжением. Так, жителям Макеевки вода подается один раз в трое суток, в Донецке - по четным/нечетным дням. В некоторых жилых массивах подача воды полностью прекращена, действует подвоз воды.