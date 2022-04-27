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Путин пригрозил западу «молниеносными ударами»

27 апреля 2022, 17:08

Путин пригрозил западу «молниеносными ударами»

Президент России Владимир Путин угрожает странам «молниеносными ударами» за вмешательство в войну против Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на его заявление на встрече с Советом законодателей Федерального собрания.

«Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будут создавать неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, то они должны знать: наши ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты», - заявил Путин.

По его словам, речь идет о таких инструментах, которыми «не может никто похвастаться».

«А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется», - добавил он.

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