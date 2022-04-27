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Россияне массово похищают мужчин призывного возраста на оккупированных территориях — разведка

27 апреля 2022, 17:32

Россияне массово похищают мужчин призывного возраста на оккупированных территориях — разведка

Российские захватчики на оккупированных украинских территориях массово похищают мужчин призывного возраста. Цель — пополнение обменного фонда пленных и подготовка к пропагандистским «парадам победы» 9 мая. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«На занятых врагом территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой областей проводятся масштабные фильтрационные мероприятия. Жертвами оккупантов чаще всего становятся мужчины призывного возраста. В первую очередь — ветераны АТО/ООС, бывшие военные и правоохранители, проукраинские активисты», — говорится в сообщении.

В ГУР МО зафиксировали информацию, что в помещениях херсонского изолятора временного содержания находятся более 300 проукраинских активистов и ветеранов АТО/ООС, которых допрашивают и пытают. В селе Большая Лепетиха Херсонской области создан фильтрационный лагерь, куда недавно прибыли около 400 российских военнослужащих, одетых в форму Росгвардии. Они ищут и задерживают мужчин призывного возраста. Задержанных мужчин массово вывозят в направлении оккупированного Крыма.

«Главная цель таких действий — "пополнение обменного фонда". Украинских заложников планируют обменивать на российских военных преступников. Даже при условии, если украинцы не участвовали в боевых действиях 2022 года. Также не исключена организация пропагандистских "парадов победы" с участием задержанных украинцев. Согласно полученной информации, их могут попытаться выдать за "военнопленных" и провести по улицам оккупированных городов. Аналогичные мероприятия проходили в Донецке в 2014 году. Тогда украинских героев после многочисленных пыток заставили пройти по центральной улице Донецка, где их подвергали издевательствам и унижениям», — сообщили в ГУР МО.

В разведке подчеркивают, что подобные действия российских властей — очередное военное преступление, за которое последует неотвратимое наказание.

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