По примеру Дюнкерка: Защитники Мариуполя просят об эвакуации по процедуре «extraction»

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына) просит эвакуровать защитников Мариуполя по процедуре «extraction», как это было применено во время операции в Дюнкерке в 1940-м году. Об этом он сказал в своем новом видеообращении, опубликованном в Facebook.



«62 дня ведем боевые действия в полном окружении, сейчас территориально находимся на заводе "Азовсталь", выполняем задания вместе с оказавшимися в окружении подразделениями полка "Азов" и другими подразделениями… В нашей группировке более 600 раненых ребят разной степени тяжести, им очень нужна медицинская помощь, здесь нет ни условий, ни препаратов, ни персонала, который мог бы им помочь», — сказал командир морпехов.



По его словам, также ранены гражданские, которым бойцы оказывают помощь настолько, насколько могут.



«С нами находятся сотни гражданских жителей, десятки детей, много людей с ограниченными возможностями, пожилых людей. Ситуация трудная, есть проблемы с водой», — отметил Волынский.



Он напомнил, что обращался к мировым лидерам и дипломатам, чтобы защитников Мариуполя услышали и применили процедуру "extraction" по примеру Дюнкерской операции времен Второй мировой войны.



В 1940 году военные Британии и Франции были окружены немецкими войсками и заблокированы в районе города Дюнкерк. Группировке войск союзников грозила катастрофа, но Гитлер приказал остановить наступление и «не приближаться к Дюнкерку ближе чем на 10 км». Тогда в ходе операции было эвакуировано более 300 тысяч французских и британских солдат.



«Сегодня мой основной посыл: спасите гарнизон "Мариуполь". Примените к нам процедуру "extraction". Сейчас не 1940 год, сейчас 2022 год. Люди здесь просто погибнут. Раненые умрут, а живые — погибнут в бою, гражданские гибнут здесь вместе с нами в бункерах, частных домах и многоэтажках, где их просто расстреливают», — обратился Волынский и добавил, что защитники Мариуполя надеются на помощь.