Украина сообщила о подозрении главе и 418 депутатам Госдумы РФ

Украинские правоохранительные органы сообщили о подозрении председателю Госдумы России Вячеславу Володину и 418 депутатам нижней палаты Федерального собрания РФ. Они поддержали принятие решений, посягающих на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщает Офис генпрокурора.



«По данным следствия, председатель и 418 из 450 депутатов 15 февраля 2022 года на заседании Государственной Думы Федерального собрания РФ поддержали постановление с обращением к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств», — говорится в сообщении.



Также 22 февраля 2022 года они поддержали ратификацию «договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между РФ и так называемыми «ДНР» и «ЛНР».

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