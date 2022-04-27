«ЛНР» начала проводить «таможенный контроль» в захваченных пунктах пропуска на границе с Россией

Группировка «ЛНР» начала проводить «таможенный контроль» на трех захваченных пунктах пропуска на границе с Россией — «Меловое», «Просяное» и «Танюшевка», передает сепаратистский ресурс «ЛИЦ».



Начальник «таможенного поста» «Меловое» от «ЛНР» Наталья Комарова рассказала, что ее пункт пропуска имеет статус «межгосударственного», и перемещать товары здесь смогут только «граждане России и ЛНР». По ее словам, транспорт также должен быть зарегистрирован либо в России, либо в «ЛНР».



Комарова заявила, что пункты пропуска «Просяное» и «Танюшевка» являются «международными», «через них могут перемещать товары и транспортные средства граждане разных стран».



Как утверждают в «пограничной службе МГБ ЛНР», пункт пропуска «Меловое» на первом этапе будет работать ежедневно с 05:00 до 21:00.