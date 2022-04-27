На Донбассе за сутки ВСУ отбили 9 атак оккупантов

В Донецкой и Луганской областях за сутки Вооруженные Силы Украины отбили 9 атак врага, уничтожено 65 единиц российской военной техники. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге в среду вечером.



«Только на территории Донецкой и Луганской областей за прошедшие сутки отбито 9 атак врага. Уничтожено 9 танков, 11 артиллерийских систем, 4 единицы специальной и 17 единиц бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники, 16 единиц автомобильной техники, 4 топливозаправщика и 1 зенитная установка», — сообщил Арестович.



Он отметил, что основными направлениями сосредоточения сил противника остаются зона ООС в направлении Славянск-Краматорск, Мариуполь.



Арестович добавил, что врагу не удается выйти на административную границу Херсонской области.