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Зеленский: Оценка потерь Украины от войны достигает 600 миллиардов долларов

27 апреля 2022, 22:11

Зеленский: Оценка потерь Украины от войны достигает 600 миллиардов долларов

По предварительным оценкам, размер ущерба Украины от российского вторжения достигает 600 миллардов долларов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей.

«Только предварительная оценка потерь Украины от этой войны достигает сегодня 600 миллиардов долларов. Разрушены или повреждены более 32 миллионов квадратных метров жилой площади, более 1500 образовательных объектов, более 350 объектов медицинской сферы. Колоссальный ущерб понесли экономические субъекты — уничтожены сотни предприятий. Уничтожено или повреждено около 2,5 тысячи километров дорог и почти 300 мостов. И это не просто цифры статистики. Это Мариуполь, это Волноваха, это Ахтырка, это Чернигов, это Бородянка и десятки-десятки наших городов, городков, поселков», — сказал глава государства.

Он отметил, что из-за боевых действий более 11,5 миллионов граждан Украины покинули свои дома, из них около 5 миллионов выехали за границу. 95% переселенцев уже хотят вернуться домой, поэтому есть необходимость в подготовке плана восстановления комфортной европейской Украины.

Глава государства проинформировал, что в настоящее время получил согласие от Великобритании, Дании, Японии, Италии и еще нескольких государств присоединиться к восстановлению пострадавших территорий Украины.

«Каждый день, пока вся страна борется против российских захватчиков, центральные и местные власти с нашими друзьями и партнерами должны использовать для подготовки к послевоенному восстановлению нашего государства», — подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что по поручению президента правительство готовит План обновления страны, и уже выделено 1,4 млрд грн на восстановление критической инфраструктуры в пяти областях.

«Продолжается восстановление и расчистка дорог, восстановление электроснабжения, разминирование территорий — обезврежено более 85 тысяч взрывоопасных предметов», — отметил Шмыгаль.

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