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Резников призвал украинцев готовиться к нескольким очень тяжелым неделям

27 апреля 2022, 22:34

Резников призвал украинцев готовиться к нескольким очень тяжелым неделям

Министр обороны Алексей Резников призвал готовиться к нескольким неделям тяжелого противостояния российским оккупантам, которые будут наступать на востоке страны. Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Он отметил, что получение западной военной помощи и освоение украинскими военными новых образцов вооружения требует времени, а Россия будет наступать уже сейчас.

«Впереди — несколько очень тяжелых недель. Практическая реализация договоренностей, обучение и логистика требуют определенного времени. Россия же накопила силы для масштабного наступления на востоке Украины уже сейчас. Помощь Украине будет расти, но в ближайшие дни потребуется вся наша стойкость и чрезвычайное единство. Враг уже осознает свое стратегическое поражение, но все равно будет пытаться причинить нам большую боль. К сожалению, до победы мы еще будем терять наших воинов. Еще будут разрушения и болезненные жертвы», — написал Резников.

Он рассказал, что 26 апреля на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась встреча представителей оборонных ведомств более 40 стран. Причем, не только стран ЕС и НАТО — приняли участие государства Африки, Ближнего Востока и Персидского залива, Азиатско-Тихоокеанского региона.

Было рассмотрено три блока вопросов, касающихся краткосрочных оперативных решений по помощи Украине в отпоре российской агрессии, а также долгосрочного видения — как усилить оборону страны с учетом стратегических вызовов.

В частности, создана Консультативная группа по вопросам обороны Украины, которая будет действовать на постоянной основе для оптимизации и ускорения процессов получения оружия, усовершенствования логистики, обеспечения оптимальной координации.

Кроме того, партнеры начали предоставлять Украине оружие западного производства, отвечающее стандартам НАТО.

«Переход на западные калибры и технику — это стратегическое решение, наконец принятое. В частности, мы уже получаем артиллерию калибра 155 мм. Постепенно это обеспечит полное взаимодействие украинской армии с армиями стран НАТО. Что станет значительным усилением восточного фланга Североатлантического союза. Не скрою — еще три месяца назад эта задача считалась почти невозможной. Но благодаря мужеству и профессионализму украинских воинов, стойкости украинского народа все изменилось», — отметил глава Минобороны.

«Мы освободим нашу землю. Мы вернем наших людей. Украина победит! Теперь в этом уверены не только мы. Слава Украине!», — подчеркнул Резников.

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