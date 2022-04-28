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Новость о краже зерна из Украины появилась на сайте парламента российского региона

Обновлено
28 апреля 2022, 07:56

Новость о краже зерна из Украины появилась на сайте парламента российского региона

Власти Красноярского края РФ официально разрешили воровать сельхозпродукцию на оккупированной части Украины и вывозить ее на свою территорию.

На сайте законодательного собрания Красноярского края была опубликована новость под заголовком «Пополнить фонд сельскохозяйственной продукции планируется за счет поставок из Украины». Сейчас она удалена, но доступна в кэше гугла.

В первоначальной новости отмечалось, что местные депутаты приняли такое решение 24 апреля. Они обосновали воровство тем, что в России из-за санкций остро ощущается нехватка зерновых культур и овощей.

«Депутаты на заседании почти единогласно поддержали решение о ввозе зерна из Херсонской области, которую частично взяли под контроль ВС РФ. Поскольку в крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а недостаток других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций ощущается остро, экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов предоставления помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам» говорилось в пресс-релизе на сайте законодательного органа.

При этом глава местного российского комитета Владислав Зырянов заявил, что такой опыт смогут успешно внедрить в дальнейшем коллеги из других регионов РФ.

«Несмотря на то, что логистика предусматривает морские и наземные перевозки большой протяженности, такой подход будет экономически обоснованным, учитывая уход с российского рынка многих поставщиков семян, удобрений, а также значительные затраты на тепло и электричество для выращивания собственных овощей и фруктов. После достижения всех целей военной "операции" РФ в Украине увеличить объемы поставок для внутреннего российского потребителя можно будет также за счет перемещения продовольствия из других южных регионов, взятых под контроль», — заявил он.

Обновлено. В Telegram-канале законодательного собрания Красноярского края утверждается, что их сайт был взломан, а новость о краже зерна фейк.

21 апреля украинская омбудсвумен Людмила Денисова сообщила, что российские оккупанты намерены вывезти зерно из зернохранилищ на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. 

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