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Российские войска наступают и намерены форсировать Северский Донец — сводка Генштаба ВСУ

28 апреля 2022, 08:59

Российские войска наступают и намерены форсировать Северский Донец — сводка Генштаба ВСУ

Российские войска наращивают темпы наступления на Слобожанском и Донецком направлениях, пытаются окружить защитников Украины на Донбассе, перебрасывают дополнительные силы под Изюм и готовится форсировать Северский Донец. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

«Противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом», - сказано в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты оказывают интенсивное огневое воздействие практически по всем направлениям.

Они сосредоточили основные усилия на Изюмском направлении. Противник пытается провести наступление в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха. С целью усиления наступающей группировки в город Изюм оккупанты дополнительно переместили подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники.

На Донецком направлении группировка противника продолжает ведение активных действий на линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на окружении группировки войск Сил обороны.

Для выполнения этой цели на Лиманском направлении противник улучшил тактическое положение, пытается развить наступление на населенный пункт Лиман. Захватчики проводят подготовительные мероприятия по форсированию реки Северский Донец.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление на населенный пункт Орехово.

На Авдеевском направлении с целью захвата Марьинки и Очеретиного противник оказывает интенсивное огневое влияние.

На Кураховском направлении оккупанты при поддержке артиллерии ведут наступление на направлениях Старомайорское – Великая Новоселка и Любимовка – Зеленое Поле.

На Таврическом направлении подразделения противника продолжают проведение демонстрационных действий и маневров с целью введения в заблуждение и недопущения переброски наших войск на другие направления.

Оккупанты продолжают использование аэродрома Мелитополь для базирования и полетов самолетов штурмовой авиации Су-25, ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-боевых Ми-8.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить удары и огневое поражение артиллерией по городу Харькову.
На Южнобужском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивает на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

Россияне в результате штурмовых действий закрепились в районе населенного пункта Таврическое, пытаются производить огненное поражение по позициям наших войск в районах населенных пунктов Александровка и Новая Заря. В районах населенных пунктов Станислав и Молодецкое наращивают подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

В целях корректировки и оценки результатов огневого поражения россияне провели воздушную разведку в районе населенного пункта Затока.

Путем удержания соответствующего комплекта войск россияне пытаются обеспечить удерживание резервов Вооруженных Сил Украины на Северском направлении и не допустить их перемещения в Восточную операционную зону.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности подразделений противника не отмечено.
За предыдущие сутки подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены 8 воздушных целей: один самолет, одна крылатая ракета и 6 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Российские оккупанты продолжают нести потери и на суше. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 6 атак противника, уничтожены 5 танков, одна артиллерийская система, 22 единицы бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка.

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