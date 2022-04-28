Обстрелы Луганской области: Погибли пять человек, четверо ранены

В результате обстрелов населенных пунктов Луганской области погибли пятеро человека, пострадали также 4, разрушены 10 домов в Попасной. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



«В Горском вчера утром погиб 58-летний местный житель, который вышел во двор у своего дома и не успел укрыться от огня россиян, в Северодонецке – 85-летняя женщина, в Новодружеске и Лисичанске – два человека. Еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести», - говорится в сообщении.



В результате обстрела больницы в Северодонецке погиб один человек, медучреждение осталось без электроэнергии и водоснабжения.



«Произошло прямое попадание снаряда в палату. Находившаяся женщина погибла на месте. Кстати, она была госпитализирована на прошлой неделе с осколочным ранением ног. Также на территории медучреждения повреждены котельная и складские помещения», - написал Гайдай.



Он отметил, что врачи продолжают оказывать необходимую помощь населению.