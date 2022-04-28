В Харьковской области от взрывов снарядов погибли два человека

В Дергачевской громаде Харьковской области за минувшие сутки, 27 апреля, в результате обстрелов российской армией погибли по меньшей мере двое мирных жителей, количество раненых устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба Дергачевского горсовета.



«На подконтрольной Украине части Дергачевской громады от взрывов вражеских снарядов погибли по меньшей мере два гражданских лица, количество раненых уточняется. До нас также доходит информация о жертвах на временно оккупированной территории, однако эти данные в нынешних условиях мы не можем проверить», - говорится в сообщении.



На территории громады продолжаются активные боевые действия. Из-за бомбардировок разрушены частные дома почти в каждом населенном пункте громады.



Больше всего за сутки 27 апреля пострадали Дергачи, Прудянка, а также Слатино, где была серьезно повреждена газораспределительная система, из-за чего 10 поселков и сел общины остались без газа.