Канада признала геноцидом действия России в Украине

Канадские законодатели в среду единогласно проголосовали за то, чтобы назвать действия России в Украине «геноцидом». Об этом сообщает Reuters.



Члены Палаты общин парламента Канады заявили, что есть «достаточные доказательства систематических и массовых военных преступлений против человечества», совершаемых Москвой.



В заявлении говорится, что военные преступления России включают массовые зверства, систематические случаи преднамеренных убийств украинских мирных жителей, осквернение трупов, насильственное перемещение украинских детей, пытки, физический вред, психический вред и изнасилование.



В апреле премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что «абсолютно правильно» то, что все больше и больше людей называют действия России в Украине геноцидом, поддержав обвинение, выдвинутое президентом США Джо Байденом. Днем ​​ранее Байден заявил, что вторжение в Украину равносильно геноциду, но добавил, что международные юристы должны будут решить, соответствует ли вторжение критериям геноцида.