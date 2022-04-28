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Войска РФ обстреляли главную здравницу Донецкой области

28 апреля 2022, 10:23

Войска РФ обстреляли главную здравницу Донецкой области

Последствия удара по Славкурорту. Фото: Офис генпрокурора Последствия удара по Славкурорту. Фото: Офис генпрокурора

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины) при обстреле российскими оккупантами корпуса больницы «Славянский курорт» в Донецкой области. Об этом сообщает Офис генпрокурора в четверг, 28 апреля.

По данным следствия, 26 апреля 2022 года вооруженные силы РФ совершили авиаобстрел Славянске, в результате которого «значительные разрушения получили здания ГП «СКРЦ "Славянский курорт" ЧАО "Укрпрофздравница", а именно — корпуса больницы».

«В настоящее время на месте обстрела работают следователи и взрывотехники. Досудебное расследование осуществляется главныйм упрравлением СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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