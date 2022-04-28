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В результате ракетного удара российской армией по Запорожью повреждены два дома, три человека пострадали, среди которых один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.



Указано, что удар был нанесен российской авиацией, оккупанты применили ракеты Х-55 класса «воздух-земля».



По состоянию на 11:30 известно о пяти раненых в результате удара, разрушено двенадцать разрушенных жилых домов. Городская власть решает вопрос расселения жителей .



«К счастью, ни один человек не погиб. Пострадали пятеро человек. Один ребенок с легкими ранениями, и две женщины с легкими ранениями получают медицинскую помощь», - проинформировал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.