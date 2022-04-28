Россияне нанесли за ночь 50 авиаударов по Мариуполю, в том числе фосфорными бомбами – Азов

Российские оккупанты за минувшую ночь нанесли по Мариуполю около 50 авиаударов, в том числе фосфорными бомбами. Об этом сообщил заместитель командира полка «Азов» капитан Святослав Паламар в Telegram.



«Эта ночь – это просто колоссальное количество фосфорных бомб, 50 авиаударов, ракет, арты и всего, что может использовать варвар против человечества», - написал он.



Военные подсчитали, что за 64 дня Россия только в Мариуполе потеряла техники на 162 млн долларов, на боекомплекты и вылеты самолетов оккупанты потратили 288 млн долларов.



В целом же, по словам Паламара, потери России только в одном украинском городе составили более 1,1 млрд долларов.



Он отметил, что эти деньги россияне могли бы потратить на строительство 163 школ или 12 современных больниц, на обеспечение достойной старости для своих пенсионеров, но решили потратить их на уничтожение Мариуполя.



Паламар призвал власти принять решительные меры для деблокады города или эвакуации жителей и защитников.



«Я призываю военно-политическое руководство к решительным действиям по деблокаде или эвакуации всех, кто надеется и верит в Родину. Сегодня я скажу не Мариуполь – это Украина, а Украина – это Мариуполь», – подытожил Паламар.