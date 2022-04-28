Бундестаг одобрил поставки немецких тяжелых вооружений для Украины

Парламент Германии проголосовал за предоставление Украине тяжелых немецких вооружений. Предложение поддержали правящая коалиция и крупнейший оппозиционный блок ХДС/ХСС. Об этом сообщает Deutsche Welle.



Сообщается, что в ходе исторического голосования немецкие депутаты проголосовали за поставки тяжелого вооружения и сложных систем. При этом военная помощь Украине должна ускоряться везде, где это возможно.



Кроме того, немецкая сторона направит больше военных для усиления присутствия НАТО в Восточной Европе, а также намерена стимулировать российских военных сложить оружие и искать убежище в Германии и ЕС.



Против военных поставок выступили только крайне правые и крайне левые силы. Лидер «Альтернативы для Германии» Тино Шрупалла уверен, что военная помощь Украине якобы сделает Берлин участником ядерной войны.