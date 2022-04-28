Руководство ФК «Мариуполь» опровергло слухи о ликвидации клуба

Вице-президент футбольного клуба «Мариуполь» Андрей Санин опроверг информацию о том, что клуб прекратил свое существование.



«За время своей карьеры в спортивном менеджменте я регулярно сталкивался с разными фейками, направленными против нашего клуба, и уже перестал обращать внимание на происки "доброжелателей" . Но сейчас, когда наша страна героически борется против рашизма, создавать "зради" на пустом месте — это будет однозначно работать на нашего врага», — написал Cанин на своей странице в Facebook, комментируя публикацию одного спортивного СМИ о «приостановке действия трудовых договоров» работников «Мариуполя».



Вице-президент клуба подчеркнул: «И я очень рассчитываю, что речь идет о вопиющей некомпетентности и банальной жажде трафика на скандале, а не об участии в ИПСО на стороне врага».



«А всем нашим недоброжелателям я отвечу просто — не дождетесь, украинский Мариуполь жил, живет и будет жить в нашей прекрасной стране. И я не представляю наш город без футбола», — добавил Санин.