Подоляк: Украина будет защищать себя, в том числе, ударами по российским складам и базам

Мир признает право Украины защищать себя любым способом, в том числе ударами по российским складам и базам. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



«Украина должна сама решать, наносить ли удары по российским военным объектам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складам и базам российских убийц», - написал он.



Накануне Подоляк выразил мнение, что интенсивность «демилитаризации» пограничных регионов России в ближайшие недели будет существенно усиливаться.