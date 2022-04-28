Жители Донецка не могут попасть на кладбища из-за мин

Жителям Донецка запретили посещать кладбища в прифронтовых районах из-за неразорвавшихся боеприпасов на этих территориях. Об этом заявил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



В частности, рекомендуют отказаться от посещения «Ново-Игнатьевского», «15-го Застанционного» и «Щегловского» городских кладбищ в Киевском районе, «29-го кладбища» по улице Бирюзова и «Лозовского» по улице Исакова – в Кировском, «Петровского 1» по улице Электровозной, «Петровского 2» по улице Косарева и «Трудовского» – в Петровском районе, а также места захоронения умерших «Грабари» – в Куйбышевском районе Донецка.