В Россию вывезено более 30 тысяч жителей Мариуполя – глава Донецкой обладминистрации

Россияне принудительно депортировали на территорию России более 30 тысяч жителей Мариуполя. Об этом сообщил во время брифинга руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Они вывозят в свои так называемые фильтрационные лагеря, которые расположены вблизи Мариуполя. Это, например, населенные пункты вдоль побережья Азовского моря. Вывозя туда людей, они разделяют их на женщин с детьми и мужчин. Делят по возрастным критериям. И после этого отбирают документы, удостоверяющие, что они граждане Украины», - рассказал Кириленко.



По его данным, оккупанты раздают мариупольцам разработанные по собственным образцам справки и после этого принудительно вывозят в ранее оккупированные районы Донецкой области, или же на территорию РФ.